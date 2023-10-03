شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يصف محاكمته في نيويورك بالاحتيال والخدعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاتهام الموجه إليه بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب، بأنه "عملية احتيال" و"خدعة"، واستمرار لأكبر ملاحقة في كل العصور.

وأضاف للصحفيين قبل بداية المحاكمة يوم الاثنين: "بنيت شركة عظيمة، إنها شركة هائلة تحتوي على بعض من أعظم الأصول العقارية في العالم، والآن يجب أن أمثل أمام قاضٍ مارق".

المبالغة في تقييم الأصول

وبدأت اليوم الاثنين محاكمة مدنية لترامب بتهمة الاحتيال، يمكن أن توجه ضربة قوية لإمبراطوريته العقارية، إذ اتهمته المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، بجني أكثر من 100 مليون دولار من خلال الكذب.

وتتعلق المحاكمة التي جرت في قاعة محكمة بوسط مانهاتن، باتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله للتمكن من الحصول على قروض وشروط تأمين أفضل.

وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد الابن وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك، وحظر مدته 5 سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

وقالت جيمس إن مكتبها مستعد لإثبات قضيته.

بيانات مالية قانونية

وقال كريستوفر كيسي، محامي ترامب، في بيانه الافتتاحي، إن البيانات المالية لترامب ومنظمة ترامب قانونية تمامًا.

وأضاف: هذه واحدة من أكثر العلامات التجارية نجاحًا في العالم، وجمع ترامب ثروة من خلال الالتزام بالإجراءات الملائمة فيما يتعلق بالاستثمارات العقارية.

وتابع: لم يكن هناك نية للاحتيال، ولم يكن هناك مخالفة للقانون، ولم يكن هناك تقصير أو انتهاك، ولم يكن هناك اعتماد على البنوك أو أرباح بطرق غير سليمة، ولم يكن هناك ضحايا".

150 شاهدًا

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أوائل ديسمبر المقبل، وأن يدلي أكثر من 150 شخصًا خلالها بشهادتهم، من بينهم ترامب نفسه، لكن من المرجح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة عبارة عن معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.

والقضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترامب في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض العام القادم، ولم تنجح أي من هذه القضايا في إضعاف تقدمه على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، لكنها كانت بمثابة استنزاف مالي له.