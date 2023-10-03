برلماني: حديث الرئيس السيسي للمصريين نابع من قلب مهموم بقضايا شعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن كلمة وحديث الرئيس خلال مؤتمر حكاية وطن كان حديثًا نابعاً من القلب لزعيم عظيم مهموم بقضايا وطنه وصادق وأمين في طرح الحقائق الكاملة أمام المصريين.

وقال إن جميع القضايا التى تناولها الرئيس فى كلمته كشفت للرأى العام المصرى والعالمى أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية أصبحوا ولأول مرة فى تاريخ مصر شركاء فى الحكم وفى الحفاظ على أمن واستقرار مصر مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك يتمثل فى محورين رئيسيين هو تأكيد الرئيس حتى فى زياراته الخارجية لمختلف دول العالم أن الشعب المصرى هو بطل الاصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية العملاقة التي حققتها مصر وأما المحور الثاني فيتمثل فى توافد الشعب المصرى العظيم الى مختلف مقار الشهر العقارى لدعم وتأييد ترشح الرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة .

وأكد أن مؤتمر حكاية وطن أفشل محاولات قوى الشر والظلام والإرهاب لتشويه إنجازات الدولة المصرية معتبراً ما تم عرضه بمثابة توثيق حقيقى لجميع الانجازات والمشروعات القومية العملاقة التى حققها الرئيس السيسى لمصر وشعبها وبمثابة صفعة قوية على وجوه قوى الشر والظلام والارهاب ولجميع الشائعات والأكاذيب والسموم التي يبثونها ضد الدولة المصرية.

وأشاد النائب بما قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعرضه من حقائق على الأرض بأرقام وإحصائيات وبيانات دقيقة ومحدثة موجهاً التحية والتقدير للحكومة ولجميع مؤسسات الدولة على الجهود الناجحة والانجازات المبهرة التي حققتها مصر فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيره.