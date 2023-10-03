نقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري تأكيده إن إسرائيل نفذت هجوماً جوياً على مواقع للجيش السوري في محيط مدينة دير الزور مما أدى إلى إصابة جنديين ووقوع بعض الأضرار.
واعلن المصدر العسكري انه "حوالي الساعة 23:50 نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: إصابة عسكريّين سوريين في قصف إسرائيلي على دير الزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.