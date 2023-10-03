ترامب يندّد بـ"مهزلة" قضائية مع بدء محاكمته في نيويورك بتهم احتيال

ندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالتّهم الموجّهة إليه مع اثنين من أبنائه بتضخيم أصولهم العقارية بمليارات الدولارات، مستنكراً في مستهلّ محاكمته في دعوى مدنية بتهمة الاحتيال بـ"مهزلة" قضائية تجسّدها مدّعية عامّة "عنصرية" وقاضٍ "بلطجي".

واكد ترامب قبل الدخول إلى المحكمة العليا في ولاية نيويورك (محكمة البداية) حيث ورد اسمه كشاهد "لدينا مدعية عامة عنصرية، فاسدة".

ووصل ترامب إلى مقرّ المحكمة برفقة اثنين من محاميه هما كريس كيسي وألينا هابا، وقد جلسوا قبالة القاضي آرثر إنغورون الذي سيرأس الجلسات التي يتوقع أن تستمر أسابيع عدة.

ووصف الرئيس الأميركي السابق المحاكمة المدنية التي تمهّد لماراتون قضائي بأنها "مهزلة".

وظهراً، خرج ترامب من القاعة ليندد أمام الصحافيين بـ"فضيحة"، واصفاً القاضي إنغورون بأنّه "بلطجي".