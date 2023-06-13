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عدن - ياسمين التهامي - هل ستعود للمملكة ..السعودية تصدر قرار للسفارة الكندية بحق رهف القنون...هذا ما ورد فيه

رهف القنون لا تزال تخسر ، ليس فقط التعاطف السعودي ، بل التعاطف العربي بشكل عام ، بنشرها الصور والمقاطع ذات الدلالات والاقتراحات المثيرة الواضحة. من هي رهف القنون؟ ولدت عام 2000 ، لأسرة سعودية مقيمة بالكويت.

ولوالدها مكانة اجتماعية مرموقة حيث كان محافظ مدينة السليمي بمنطقة حائل. ظهرت قصتها في عام 2020، عندما أرسلت نداء استغاثة من مطار بانكوك ، عبر تويتر ، قالت فيه إنها تعرضت للتهديد بالقتل من قبل عائلتها ، وأنها ارتدت عن الإسلام ، وسيتم إعدامها إذا عادت إلى السعودية.

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سرعان ما قوبل نداءها برد ، حيث تدخلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وطلبت من أستراليا منح اللجوء لرهف. في الشهر الأخير من عام 2020 أصدر رئيس الوزراء الكندي ، جاستن ترودو ، تصريحًا بمنح حق اللجوء لرهف. نالت التعاطف.

لم تكن رهف أكثر من عشرين سنة وبدت كفتاة خائفة. روت مآسيها مع عائلتها. قالت إنها تعرضت للعنف الأسري الشديد ، حيث تعرضت للضرب لأنها قصت شعرها وكان شقيقها الأكبر عنيفًا بسبب ملابسها.

هذه الأقوال جعلت مجموعة كبيرة تتعاطف مع رهف ، وتعتبرها ضحية للعنف الأسري. ما الذي تغير؟ سرعان ما استوعبت رهف أسلوب الحياة الغربي ، فور وصولها إلى كندا ، فارتديت الملابس الكاشطة والوشم ونشر صورها دون احترام أو تقدير لخصوصية أسرتها ، والإهانة التي قد تجلبها لهم مثل هذه التصرفات بين المجتمع.

كل هذا جعل رهف تفقد تعاطف العرب شيئا عندما أعلنت رهف انضمامها على منصة الكترونية ستمثل فيها رهف بمقاطع فاحشة. هذا التطور جعل الغالبية تعيد النظر في رواية رهف عن العنف الذي تعرضت له في أوساط عائلتها ، وأصبح مشكوكًا فيها أنها كانت منذ البداية قابلة للانحراف.

كانت الصورة جريئة ، حيث ظهرت رهف بجسد عاري من الأعلى ، ووضعت فيه الكريم على جسدها ، فيما كانت ترتدي سروالًا ضيقًا شبيهًا بالملابس الداخلية. مع تفاني رهف في هذا النوع من النشاط المثير والجديد والمختلف تمامًا عن الدين الإسلامي والثقافة العربية ، فقدت رهف كل التعاطف الذي أبدته عندما ظهرت للعالم للمرة الأولى ، تمامًا وتحدثت عن العنف والظلم الذي واجهته. عائلتها.