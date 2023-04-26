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شاهد .. مراهقة مصرية تهيج الشباب وتظهر عضو حساس من جسمها بالكامل بحث عن المال

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فنون - ياسمين التهامي - تجردت فتاه من ثوب الخيل بعد قيامها في قصه حب كبيره مع احد الشباب اقترح عليها شيء جعل الجميع في حاجه كبيره من الصدمه وهو الظهور امام الكاميرا بعد انشاء صفحه رسميه على منصه سناب شات التي تعطي ارباح كثيره للفيديوهات التي تحصل على عدد كبير من المشاهدات وقامت هذه الفتاه بوصله رقص دامت لا  اكثر من ساعه على هذه المنصه.

قامت هذه المراهقه التي تبلغ من العمر 18 عام بعرض اجزاء من جسمها بالكامل امام الكاميرا بدون كسوف ولا حياه

اظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الجميع ونشرت هذا الفيديو الذي مدته نصف ساعه على منصه سناب شات وبعض نشره ساعات تصدرت ترند تويتر ضجه كبيره هنا بعد قيامها بوصله رقص نالت  انتقاد الكثير من الجمهور المتابعين بسبب قيامها بنشر فيديوهات ممنوعه من العرض للشباب.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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