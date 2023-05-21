شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا فى رحلة على متن قارب بصحبة ابنها ساشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين المغنية شاكيرا أثناء توجهها في رحلة على متن قارب مع مجموعة من أصدقائها في ميامي بعد ظهر يوم السبت، ظهرت فيها النجمة البالغة من العمر 46 عامًا وهى تتحدث لأحد ركاب القارب قبل أن تصعد على متنه ثم انطلقت مجموعتها لاحقًا في الممرات المائية الدافئة فى فلوريدا.

وذلك بعدما حصلت مؤخرًا على جائزة امرأة العام فى Billboard ، كما اصطحبت معها خلال الرحلة ابنها الأصغر ساشا البالغ من العمر 8 أعوام .



شاكيرا على القارب

وكانت نفت النجمة العالمية شاكيرا، شائعات ارتباطها بالنجم العالمى توم كروز، بعد ظهورهما معا فى F1 Miami Grand Prix 2023، وسرعان ما التقطت عدسات المصورين الثنائي معاً فى سباق الجائزة الكبرى لـ"فورمولا 1"، فى ميامى خلال عطلة نهاية الأسبوع.



شاكيرا وابنها

وأكدت شاكيرا أن ما جرى تداوله الفترة الماضية ما هو إلا مجرد شائعات، ولفتت إلى أنها قضت وقتًا ممتعًا مع توم كروز عندما التقيا فى ميامى، إلا أنها ليست لديها خطط لمواصلة الأمور، وفقا لموقع Us Weekly.