فيديوهات إباحية وصور خادشة تضع ممثلة شابة في ورطة كبيرة والنيابة تحيل المتهم لمحكمة الجنايات.. إليك التفاصيل!

كتب امير فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 06:54 مساءً - خرجت الفنانة الشابة راندا عبد السلام عن صمتها لتعلق على القضية التي قامت برفعها على شخص يقوم بإبتزازها وتهديدها بنشر صور وفيديوهات “خادشه” لها عبر المنصات الرقمية المختلفة.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بـ “فيسبوك” عبارة: كش ملك.. تنبيه منها بأنها لن تسكت مرة أخري عن محاولات إبتزازها وأنها ستتقدم بالإجراءات القانونية لأخذ حقها.

إبتزاز راندا عبد السلام

تصدر اسم الفنانة الشابة راندا عبد السلام مؤشرات بحث جوجل عربياً ومختلف تريندات السوشيال ميديا وجاء ذلك على خلفية قضية تهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو تخصها.. إذ أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر المتهم بإبتزاز الفنانة راندا عبد السلام وتهديدها بنشر صور ومقاطع لها، وطلب مبالغ مالية منها، إلى محكمة الجنايات.

أول تعليق من راندا عبد السلام بعد حبس المتهم – منشورها عبر فيسبوك

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها راندا عبد السلام بزعم نشر صور ومقاطع لها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطاؤه مبلغ 50 ألف جنيهاً.

الفنانة راندا عبد السلام

راند عبد السلام تعتبر واحدة من أبرز الوجوه الفنية الشابة حاليًا، من مواليد 25 فبراير عام 1988 بمدينة القاهرة مصر وعمرها الحالي هو 35 عامًا، خريجة المعهد الفنون المسرحية وبجانب الفن تمارس عدة نشاطات ورياضات أخري أبرزهم السباحة.

وتخرجت راندا عبد السلام في المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت أثناء فترة دراستها بالمعهد فى الكثير من العروض المسرحية المختلفة ومثلها الأعلى بالتمثيل هي الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة.

واستطاعت راندا أن تجذب إليها أنظار الجمهور مؤخرًا من خلال طلتها الرقيقة وجمالها الطبيعي وحديثها عن ضرورة أداء الأدوار التمثيلية بإتقان بعيدًا عن إعتمادها على مظهرها، وهو ما كشفت عنه كثيرًا وأكدت فى أكثر من برنامج أنها تأخذ الكثير من الكورسات التأهيلية داخل معهد الفنون المسرحية أو خارجه.

حياتها الشخصية

أما عن حياتها الشخصية فــ الفنانة راندا عبد السلام كانت متزوجة من قبل ثم حدث الإنفصال ولديها ثلاثة أطفال إلا أنها واجهت حدثا أليما وتوفي إحدي أطفالها، ومؤخرًا أعلنت الفنانة راندا عبد السلام خطوبتها علي المخرج ياسين العصامي.

أعمالها

شاركت راندا عبد السلام مؤخرًا في بطولة مسلسل “طاقة حب” مع الفنان أحمد حاتم والفنانة يسرا اللوزي، الذي ينتمي لنوعية الأعمال طويلة الحلقات والذي يتكون من 60 حلقة، وقدمت شخصية “نسرين” ضمن مسلسل القمر آخر الدنيا..و تدور أحداث مسلسل القمر اخر الدنيا حول دلال والتي تعود من السفر بالخارج إلي مصر مع زوجها خالد وتتفاجىء باختفاء والدتها واسمها كريمة وتبدأ دلال في رحلة البحث عن والدتها بمساعدة أشقائها جلال وأحمد والمسلسل كان من اﺧﺮاج تامر حمزة ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمود الورداني.

وكانت تقوم بدور نسرين الزوجة الثانية لعضو مجلس النواب وتزوجت منه زواج مصلحة لان والدها كان رجل أعمال وعندما يترك منصبه بمجلس النواب تتركه وتنفصل عنه.

وشاركت راندا عبد السلام في موسم رمضان 2023 المنقضي من خلال مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني.

يشار إلى أن مسلسل “رمضان كريم” الجزء الثاني بطوله بيؤمي فؤاد وصبري فواز ونجلاء بدر ومحمد لطفي وسلوي عثمان وسلوي خطاب وإخراج سامح عبد العزيز.

وكانت قد تعاقدت راندا عبدالسلام على المشاركة في بطولة مسلسل «ديفيليه»، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، ويشارك في بطولته بجانب النجمة وفاء عامر كل من إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، راندا عبدالسلام، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسى، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

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