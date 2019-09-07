شاهد: سيرين عبد النور مع شاب وسيم يعانقها يحدث ضجة

تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجمة سيرين عبد النور تظهر فيه مع شاب وسيم يعانقها من الخلف ويراقصها بطريقة رومنسية، الامر الذي عرضها لهجوم قاس من بعض المتطفلين.

انتقد العديد من المتابعين حركات النجمة اللبنانية، متهمين اياها بارتكاب الخطأ بحركاتها ودلعها مع الشاب الوسيم، الا ان حقيقة الامر مختلفة، فالشاب يدعى نادر سركيس وهو من اقرب اصدقائها واصدقاء زوجها فريد رحمة، والذي غالبا ما بتواجد معهما في مختلف المناسبات والسهرات.

والملفت ان النجمة اللبنانية نشرت بنفسها المقطع عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام واكدت أنها بروفا لفيديو كليب جديد تحضر له وقد يكون الشاب الوسيم بطله.

يذكر ان سيرين تواجدت الشهر الماضي مع زوجها ومجموعة من اصدقائها من بينهم نادر في ميكوناس وحرصت على نقل الاجواء الممتعة والمميزة بينهم مع متابعيها، ما يبفى كل الانتقادات التي وجهت لها.