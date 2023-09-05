حقيقة توقف تردد “قناة كويست عربية” Quest Arabiya 2019 الوثائقية HD وSD على نايل سات وعرب...

حقيقة توقف تردد قناة كويست عربية Quest Arabiya 2019 المجانية الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات بتقنية SD وHD، تعد من أبرز القنوات العربية التي ظهرت مؤخراً عبر الفضائيات، وأصبحت من أهم القنوات الوثائقية العربية، بل الأكثر شهرة في منطقة شمال إفريقيا والناطقة باللغة العربية، وبدأت تنافس فى محتواها قنوات وثائقية أخرى شهيرة مثل قناة ناشيونال جيوجرافيك وقناة الجزيرة الوثائقية، لتضيف شكل ومضمون جديد للإعلام العربي المتنوع المتكامل، فقناة كويست عربية تعتبر من أشهر القنوات الوثائقية التي تقدم محتوى متنوع شامل لترضي به أذواق الجمهور الإماراتي بحكم انتمائها لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما تحرص على الجمهور العربي على كافة المستويات الفكرية ويعتمد محتوى قناة كويست عربي على مكتبة قناة ديسكفري الشهيرة، بعد أن يتم دبلجتها إلى اللغة العربية الى جانب إنتاجها الضخم من الافلام الوثائقيه المنتجة بتقنية وجودة عالية من حيث الفكر والإنتاج والتصميم .

قناة كويست عربية واحدة من أهم القنوات الإماراتية التي يحرص قطاع كبير من المشاهدين على متابعتها لما تقدمه عبر شاشتها من برامج ثقافية ترفيهية متنوعة، واهتمامها بتناول العديد من الموضوعات التي تهم الشباب العربي.

حقيقة توقف قناة كويست عربية

نشرت صفحة قناة كويست عربيه خبر حزين لمتابعيها فى انحاء الوطن العربي حيث قالت

مشاهدينا الكرام، يرجى أخذ العلم بأنه ابتداء من ١/٥/٢٠١٩، سيتم وقف بث القناة وتتوجه اسرة القناة بالشكر الجزيل لكل من شاركنا في هذه المغامرة

ولم يعلن حتى الان اسباب توقف قناة كويست عربيه، فهل هي اسباب تقنية او لاسباب ماليه او اسباب حقوق ملكيه حيث كان اعلان ايقاف بث القناة مبهم وتم توقيف كل وسائل التواصل مع القناة، وتنتظر معكم اعلان اخر وهو ما سوف نتابعه معكم فاحفظ رابط المقال للعودة إليه لمعرفة الأسباب وهل ستعود القناة مره أخرى للبث.

تردد قناة كويست عربية المجانية 2019



وتهتم قناة كويست عربية أن تكون هي القناة الأولى المفضلة لدى المواهب الشابة في الوطن العربي والشرق الأوسط، وأن تكون من أهم القنوات العربية في ذلك الوقت واستمرت في تميزها حتى الآن ومازالت هي من القنوات المفضلة لدى العديد من المشاهدين في كل مكان.

تردد قناة كويست عربية المجانية فالقناة من القنوات العربية المفتوحة بالمجان على مدار 24 ساعة، لبث مجموعة مختارة من البرامج والموضوعات الهامة لترضي ميول ورغبات الجمهور الإماراتي والعربي الذي له ذوق خاص في اختيار البرامج التي يشاهدها والتي يتابعها باستمرار للاستفادة منها.

والجدير بالذكر انطلاق قناة كويست عربية في ديسمبر 2015، لتكون بذلك هلى القناة الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تهتم بتقديم وبث البرامج الوثائقية، وهي نتاج شركاه بين الشركة الإماراتية (إيمج نيشن أبو ظبي) وقناة ديسفكري، والقناة تبث محتواها الإعلامي باللغة العربية للمنطقة العربية بأكملها، حتى أصبحت من القنوات العربية البارزة في المنطقة العربية بأكملها.

برامج قناة كويست عربية على مدار 24 ساعة

تقدم قناة كويست عربية باقة متنوعة من البرامج الوثائقية الثقافية الترفيهية الممتعة الفريدة، والتي تحرص على إنتاجها المتجدد باستمرار، ومن تلك البرامج التي حظت بأعلى نسبة مشاهدة:

برنامج من أجل البقاء

برنامج خردوات حربية

برنامج عمليات الإنقاذ

برامج المغامرة

برامج السيارات

برامج الهندسة

برامج الطبيعة والحياة البرية

برنامج جرائم المستنقعات

برامج العلوم والفضاء،

برنامج تحدي النخبة

برنامج العودة إلى البرية

برنامج عمليات الإنقاذ إفريست

برامج حول الجرائم والخدع السحرية.

أحدث برامج كويست عربية

يقدم الشيف خالد عرفات واحد من أهم برامج الطبخ في العالم العربي وهو صاحب شعار الريشة في البرنامج الشهير دبر أكلك، واستطاع البرنامج أن يحصد نسبة مشاهدة عالية من خلال عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي.

لا يفوتك موعدنا يوم الأحد 28 أكتوبر الساعة KSA 19:00 وUAE 20:00. المغامرة أبداً

قناة كويست عربية حرصت أن يكون لها وجود قوي وأن تدعم ذلك باستخدام أفضل أساليب البث والتقنية عالية الجودة ما بين الأس دي SD، والأتش دي HD، كما حرصت أن تواكب التطورات التكنولوجية في مجال الإنترنت، وأنشأت موقع رسمي لها عبر شبكة الأنترنت لمتابعة برامجها في أي وقت ويمكن الدخول من هنا.

ويمكن كذلك متابعة قناة كويست عربية Quest Arabiya عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك عبر صفحتها الرسمية

فمن خلال الموقع تستطيعون التعرف على أهم وأجدد الأخبار التي تخص القناة.

تردد قناة كويست عربية 2019 عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

نتابع معكم تردد كويست عربيه بدون تشفير مجاناً بدون رسوم شهرية على القمر الصناعي نايلسات Nilesat 201 و القمر عربسات بدر Badr 4 اسم القناة على قائمة الريسيفر Quest Arabiya ويمكن الحصول على بث مباشر كويست عبر الترددات التالية:-

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Nilesat 201 11785 (V) 27500 – 3/4 SD free 26.0°E Badr 4 11938 (V) 27500 – 5/6 SD free 26.0°E Badr 4 12092 (V) 27500 – 5/6 HD free

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة لأهم وأبرز البرامج التي تقدمها قناة كويست عربية، ونرحب باستقبال جميع الرسائل والاستفسارات من خلال التعليقات، ونسعد بالرد عليكم.