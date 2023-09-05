تردد قناة الجديد اللبنانية 2019 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة الجديد اللبنانية تعد قناة ” الجديد” من القنوات المميزة اللبنانية، حيث تعتبر منافس قوي لباقي القنوات الفضائية في الوطن العربي، فهي نالت على إعجاب العديد من مشاهدي الوطن العربي، وجاءت شهرتها عندما كانت تعرض المسلسلات والبرامج الرمضانية الشيقة عام 2010.

قناة ” الجديد” من القنوات الفضائية الغير مشفرة ( مجانية)، لهذا لم تقتصر القناة على المشاهدين اللبنانيين فقط، بل يتابعها العديد من مشاهدي الوطن العربي، وخاصةً دول الخليج ومصر، بفضل عرضها المحتوى الفني الهادف، بالإضافة إلى التنوع والتميز في عرض برامجها المختلفة.

تردد قناة الجديد اللبنانية 2019

انطلقت قناة “الجديد” على يد رجل الأعمال اللبناني ” تحسين الخياط” عام 1992 وكان لها اسم أخر بعنوان ” نيو تي في “، ولكن بسبب الأحداث التي نشبت بين لبنان وسوريا، تم إغلاقها عام 1997، وفي عام 2001 تم افتتاحها من جديد.

وفي عام 2007 تم تغيير اسمها باسم قناة ” الجديد” التي تعد من أهم القنوات اللبنانية المفضلة لدى العديد من مشاهدي الخليج والوطن العربي.

تردد قناة ” الجديد 2019 عبر الأقمار الصناعية نايل وعرب سات

قامت إدارة القناة بتغيير التردد القديم منذ أسابيع ماضية، كي يتم إصلاح مشاكل البث، بالإضافة إلى تحسين جودة القناة، حتى يتمتع المشاهدين بجودة صوت وصورة بشكل أفضل.

التردد معدل الترميز الاستقطاب 12130 27500 عمودي ( V)

أبرز البرامج التي تقدمها قناة ” الجديد “…. 2019

اعتادت القناة المميزة ” الجديد” على عرض العديد من البرامج الرائعة، وبمختلف المجالات، مثل الرياضي، الفني، السياسي، بالإضافة إلى الاقتصادي والمنوعات، حيث تعرض الآتي:

نشرة الأخبار الصباحية.

برنامج الحدث.

برنامج غفران.

برنامج أحفادي.

برنامج البيت الأبيض.

برنامج تحت السيطرة.

برنامج هلق شو.

أبرز المسلسلات التي تعرضها قناة ” الجديد ” 2019

كما تعرض القناة أحدث المسلسلات اللبنانية والعربية، فانتظروا كل جديد على قناة ” الجديد”.