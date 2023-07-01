شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى صحى للمسنين.. مزيج من البروتين والألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفتاح الأكل الصحي هو التركيز على الأطعمة الكاملة المعالجة بالحد الأدنى التي يحتاجها جسمك مع تقدمك في العمر - طعام قريب من شكله الطبيعي قدر الإمكان، تستجيب أجسامنا بشكل مختلف للأطعمة المختلفة، اعتمادًا على العوامل الوراثية والعوامل الصحية الأخرى، لذا فإن العثور على نظام غذائي صحي يناسبك قد يتطلب بعض التجارب، وفقًا لما نشره موقع helpguide

النظام الغذائي تناول الكثير من الفاكهة والخضراوات

التفاح والموز والذهاب للمختارات الغنية بالألوان مثل التوت أو البطيخ. اهدف إلى تناول 2-3 حصص في اليوم . عندما يتعلق الأمر بالخضار، اختر الخضروات الورقية الداكنة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل اللفت والسبانخ والبروكلي وكذلك الخضروات الملونة مثل الجزر والاسكواش، اجعل الخضار أكثر شهية عن طريق رشها بزيت الزيتون أو رشها بجبن الماعز أو القلي بالثوم أو رقائق الفلفل الحار. جرب 2-3 أكواب كل يوم.

اختر الكالسيوم لصحة العظام

يعتمد الحفاظ على صحة العظام مع تقدمك في العمر على كمية كافية من الكالسيوم للوقاية من هشاشة العظام وكسور العظام. تشمل المصادر الجيدة الحليب والزبادي والجبن أو مصادر غير الألبان مثل التوفو والبروكلي واللوز واللفت.

تنويع مصادر البروتين الخاصة بك

مع تقدمك في العمر ، يمكن أن يؤدي تناول كمية كافية من البروتين عالي الجودة إلى تحسين مزاجك ، وتعزيز مقاومتك للتوتر والقلق والاكتئاب ، وحتى يساعدك على التفكير بشكل أكثر وضوحًا. ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من البروتين من منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق ولحم الخنزير المقدد والسلامي قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومشاكل صحية أخرى. قم بتنويع مصادر البروتين بدلاً من الاعتماد على اللحوم الحمراء فقط عن طريق تضمين المزيد من الأسماك والفاصوليا والبازلاء والبيض والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي.

تناول المزيد من الألياف

يمكن للألياف الغذائية أن تفعل ما هو أكثر بكثير من الحفاظ على انتظامك. يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ، ويحسن صحة بشرتك ، ويساعدك على إنقاص الوزن. مع تقدمك في العمر ، يصبح هضمك أقل كفاءة ، لذلك من المهم تضمين ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي. يجب أن تهدف النساء فوق سن الخمسين إلى تناول ما لا يقل عن 21 جرامًا من الألياف يوميًا ، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا على الأقل 30 جرامًا في اليوم.