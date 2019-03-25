بالفيديو| رانيا يوسف تتحدث عن أزمة فستانها: "مفهومي عن البطانة مختلف عنكم"

حلت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة في برنامج "كلام نواعم" المذاع عبر فضائية "إم بي سي" السعودية، بالأمس، وتطرقت في الحديث عن أزمتها الأخيرة حينما ظهرت بـالفستان المثير في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت رانيا يوسف خلال حديثها إنه عقب أزمتها الأخيرة ظهرت بعض "التريندات" المضحكة بالنسبة إليها مثل "بطانة رانيا يوسف"، فذكرت أن المفهوم الذي قصدته عن البطانة مختلف عن مفهوم الكثيرين: "أنا كان قصدي أن البطانة هي الفستان القصير اللي لبسته تحت الرئيسي.. مفهومي مختلف عنهم".

وتابعت "رانيا" بأن ما حدث معها هو ضريبة النجاح والنجومية، متابعة: "ربنا موفقني في شغلي"، حيث وصفت الفستان بأنه غير فاضح ووجدت الدعم من 70% ممن حولها: "فئة معينة شايفة إن جسم المرأة عورة بزيادة.. لكن العري نسبي، والفستان كان شفاف مش فاضح".

وعن حقيقة اعتذارها عن ارتدائها للفستان المثير، ذكرت "رانيا" في لقائها بأنها اعتذرت عن الصور التي التقطت لها من الخلف وليس عن جرأة الفستان.

ورفضت رانيا يوسف الاتهامات الموجهة لها بشأن اعتمادها على اختيار الملابس المثيرة التي تلفت أنظار الجمهور: "وبتقي ربنا في لبسي.. وبناتي اختاروا معايا الفستان"، وتابعت: "العري نسبي من مجتمع إلى آخر، ومن عقلية إلى أخرى، وأنا أعرف حدودي جيدًا من خلال تركيزي على ارتداء ملابس مناسبة للمكان الذي سأذهب إليه".

وقالت "رانيا" إنها لا تريد الظهور كثيرًا في البرامج التلفيزيونية: "آخر حاجة طلعت فيها، كانت مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية، عقب أزمة الفستان، ومش بحب أكرر كلامي بحس أني زي البغبان".

وأكدت "رانيا" في لقائها بأن نشاطها الفني في الفترة الأخيرة، حيث تعتمد على الدقة في اختيارها بعد النجاح الذي حققته في الأعمال الأخيرة: "مش بشتغل أي حاجة بعد كل النجاح اللي حققته في أعمالي مثل أهل كايرو، السبع وصايا، كأنه امبارح".

وأوضحت "رانيا" أن عمرها 45 عامًا ولا تحتاج للفت الأنظار إليها: "معنديش عقد إني أقول سني.. ومبتكسفش لا من سني ولا من جسمي".

ورأت رانيا يوسف أن "السوشيال ميديا" أصبحت مفروضة علينا في الفترة الأخيرة، وهو ما دعاها لإشراك الجمهور في جزء من حياتها الشخصية: "بدخل الناس في حياتي وبعرفهم عليها.. مفيش مشكلة في دا".

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