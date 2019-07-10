أعراض التهاب الكبد فيروس A

"التهاب الكبد A" أو "التهاب الكبد فيروس أ"،التهاب الكبد من الأمراض الشائعة، التي تؤدي إلى وهن "الكبد"، وعدم القدرة على القيام بوظائفه، وعلى رأسها إنتاج البروتين والكوليسترول.

وغالبا ما يصاب الإنسان بـ"التهاب الكبد A"، نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث، لذلك يجب الانتباه إلى أعراض ذلك المرض، للوقاية منه في مراحله الأولى.

وفيما يلي، أعراض الإصابة بالتهاب الكبد A، وفقًا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي:-

- الإصابة بحكة شديدة بصورة مفاجئة.

- الإصابة بالصداع والإرهاق دائما، دون وجود سبب واضح في ذلك.

- الشعور بالغثيان بشكل مفاجئ، والقيء باستمرار.

- الشعور بـ إلتهاب في المعدة، تحديدا في الجانب العلوي جهة اليمين.

- الإصابة بفقدان الشهية.

- تغير لون البول إلى الدرجات الداكنة.

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