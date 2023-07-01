موعد أول مباراة لـ ميسي مع انتر ميامي في الدوري الامريكي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق انتر ميامي الامريكي لمباراته الاولى بقيادة الاسطورة الارجنتينية ليونيل ميسي والاسباني سيرجيو بوسكيتس، والتي تجمع الفريق أمام نادي اوستن، على ملعب ستاد لوكهارت، ضمن مواجهات الجولة 20 من مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم بالموسم الحالي.

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يخوض ليونيل ميسي فريق انتر ميامي بمعاونة كل من الاسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة السابق، وتاتا مارتينو المدير الفني الأرجنتيني، والذي يعمل للمرة الثانية مع ميسي في مسيرته الكروية.

موعد مباراة انتر ميامي واوستن بمشاركة ليونيل ميسي

من المقرر أن تقام مباراة انتر ميامي واوستن إف سي على ملعب ستاد درايف بينك، غدًا الأحد، والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل في فجر الأحد.

انتر ميامي يعاني في الدوري الامريكي

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميامي في الدوري الامريكي، ويبتعد كثيرًا بجدول الترتيب، بعدما استمر لسبعة مباريات على التوالي دون تحقيق الانتصار في دوري الـ إم إلى إس.

يحتل انتر ميامي المركز الخامس عشر والأخير في ترتيب أندية دوري القسم الشرقي برصيد 15 نقطة، جمعها من تحقيق الانتصار في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 13 لقاء.

يقود ليونيل ميسي فريقه الجديد انتر ميامي على أمل تحسين المستوى الهجومي للفريق كونه يمتلك أضعف خط هجومي في المسابقة برصيد 17 هدف سجلها الفريق الامريكي.

واستقبلت شباك فريق بوسكيتس الجديد 28 هدف بعد مرور 18 مباراة لعبها اصحاب الارض في لقاء يوم الاحد.

يبتعد انتر ميامي بفارق 11 نقطة عن نادي دي سي يونايتد صاحب المركز التاسع، والذي يمتلك البطاقة التأهيليه لمباريات التصفيات المؤهلة لمجموعة المباريات النهائية؛ والتي تحدد بطل الدوري الامريكي عن نسخة الموسم الجاري.

ميسي يقود تشكيل انتر ميامي الامريكي

من المتوقع أن يدخل ميسي تشكيل انتر ميامي الاساسي في مواجهة اوستن اف سي، حيث سيكون الأرجنتيني على حساب اللاعب بنجامين كريماسكي الجناح الأيمن الحالي للفريق.

بينما قد يدخل سيرجيو بوسكيتس التشكيل الأساسي بدلًا من اللاعب ديفيد رويز متوسط ميدان الفريق وصاحب الهدف الرابع عن طريق الخطأ في مرماه لصالح فريق فيلاديلفيا في مواجهة الجولة الماضية.