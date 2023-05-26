شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وفاة الناشطة السعودية هند القحطاني.. خبر عاجل يجتاح الآن مواقع التواصل الإجتماعي فما الذي حدث!؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وفاة الناشطة السعودية هند القحطاني، تصدر هذا الخبر خلال الساعات الماضية قائمة الهاشتاجات الأكثر تداول على منصة تويتر، حيث شارك في الوسم أكثر من 22 ألف تغريدة، وهو ما جعل الكثير في حيرة من أمرهم ويسألون ما الذي حدث؟

وفاة الناشطة السعودية هند القحطاني .. ما الحقيقة؟!

انتشر وسم #وفاه_هند_القحطاني على تويتر بشكل كبير، وهو ما جعل الكثير من المتابعين يصدقون الخبر بالفعل ويدعون لها بالرحمة، لكن لم تمضي ساعتين على انتشار الخبر إلا وظهرت هند القحطاني من جديد لتطمأن جمهورها وتوضح أن ما يتم تداوله مجرد إشاعة.

وقالت هند القحطاني بالفيديو المتداول: “حدث العاقل بما يعقل، وش هذا الجنون!؟”.



هند القحطاني تكشف عن صدرها في أحدث ظهور

نشرت هند القحطاني، المؤثرة السعودية المثيرة للجدل، مقطع فيديو على حسابها في سناب شات، ظهرت فيه وهي ترتدي ملابس قصيرة وتكشف عن صدرها من داخل سيارتها.

وقد أثارت هذه اللقطات ردود فعل متباينة بين متابعيها ومنتقديها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت هند القحطاني، في مقطع الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع بين متابعي المشهورة السعودية، وهي ترتدي ملابس قصيرة وتكشف عن صدرها من داخل سيارتها بطريقة مستفزة.



وكانت القحطاني مندمجة بشكل غير طبيعي مع أغنية داخل السيارة، وبدأت في التمايل يميناً ويساراً بينما بدأ صدرها بالتكشّف لعموم المشاهدين.

حاولت إحدى بناتها احتواء الموقف الذي ظهرت فيه والدتها عبر سحب قميصها المتدلي الذي كشف عن صدرها، إلى أعلى، لكنها لم تنجح في ذلك.

لكن المفاجأة الصادمة حدثت عندما نهرت هند القحطاني ابنتها عن ترتيب مظهرها، في إشارة إلى أنها تريد الظهور بطريقة مغرية ومثيرة أمام متابعيها وصرخت بأعلى صوتها: “سأتعلم الرقص الشرقي”.

من هند القحطاني؟

هند القحطاني هي صانعة مستوى سعودية مثيرة للجدل تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر آرائها وصورها وفيديوهاتها التي تخالف قيم المجتمع السعودي.

ولدت هند القحطاني في عام 1978 في خميس مشيط بمنطقة عسير، وتنتمي إلى قبيلة قحطان، والدها هو الشيخ عبدالهادي البسامي القحطاني، الذي كان إمامًا وخطيبًا ومديرًا لمدرسة.

تزوّجت هند في عام 2002 من رجل سعودي، وأنجبت له أربعة أبناء: معاذ، ورؤى، ومعتز، وربى. عملت في مسيرتها المهنية معلمة لغة إنجليزية في السعودية قبل أن تسافر إلى أمريكا لاستكمال دراستها.

بدأت هند القحطاني بالظهور على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019، وحصلت على شهرة كبيرة بسبب جرأتها وإطلالتها الفاضحة ودفاعها المزعوم عن حقوق المرأة السعودية.

وهو ما عرّضها لانتقادات حادة ومطالبات بسحب جنسيتها السعودية بسبب مخالفتها للعادات والتقاليد الإسلامية.