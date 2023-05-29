صنعاء.. مليشيا تسرّح عددًا من موظفي جامعة العلوم وتستبدلهم بتابعين لها

المنامة - ياسر ابراهيم - سرّحت المليشيات الحوثية الإرهابية، عددًا من موظفي فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء، واستبدلتهم بعناصر تابعين لها.

وقالت مصادر أكاديمية، إن المليشيات تواصل عملية استبدال موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا السابقين، عبر ازاحتهم تدريجيا، واستبدالهم بأشخاص حوثيين بواسطة ما يسمى برئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للفروع المدعو عبدالعزيز الحاج، ومندوب الحارس القضائي مصطفى المنصور.



وأوضحت المصادر، أنّ عدد من المدراء ورؤساء أقسام تم إبعادهم من أعمالهم واستبدال كوادر بدون أي إجراءات قانونية. مشيرة إلى "أنّه تم إزاحة المدراء في فرع البنين وفرع البنات واستبدالهم بآخرين وفرض رواتب كبيرة على الجامعة".



وحسب المصادر، فقد شمل التغيير هذا العام، الموارد البشرية والمالية، والإستشارات، وإدارة المراكز، والحسابات، ومكتب رئاسة الجامعة والكليات التطبيقية وبعض الفروع، في ظل سكوت تام للنقابات العمالية في الجامعة.



يأتي هذا بعد يوم واحد من قيام القيادي الحوثي عبدالعزيز الحاج، بالاعتداء على أحد موظفي الجامعة أمس السبت، باللطم، واشهار السلاح الأبيض في وجهه.



ومنذ سيطرتها على الجامعة في 2020 قامت مليشيا الحوثي بإجراء تغييرات مستمرة وإبعاد للموظفين من أعمالهم بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني، وفقا لمركز العاصمة الحقوقي.