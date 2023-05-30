عدن - ياسمين التهامي - شاب سعودي ذهب لخطبة فتاة جميلة وبعد فترة تفاجأ بما فعله إمام المسجد مع أهلها

2023/05/29 الساعة 10:48 مساءً

قَص الراوي عبدالله المخيلد، خلال ظهوره في برنامج أجاويد المذاع على فضائية المجد مع الإعلامي عبدالله المهيدب، قصة زواج غريبة لأحد المواطنين، حاول جاره أن يوقفها لأسباب صادمة لم يتم اكتشافها إلا بعد عامين.

حيث بدأ الراوي، عبدالله المخيلد، قصته قائلًا :”جاءني مواطن يقول لي أنا أكبر أخواتي وعندي 3 أخوات ووارثين من والدي فيلا ونعيش أنا ووالدتي في الدور التحتي، والدور العلوي قمنا بتأجيره، وأنا شغال شغل يومي، أبيع واشتري في السوق في أي موسم، وتقول والدتي دائمًا تزوج، وفي يوم ذهبت لخطبة فتاة بعد أن دلني على أهلها أحد أصدقائي”.

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