شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سؤال غير متوقع من طالب سعودي لريانة بمحطة الفضاء والإجابة صادمة للكثيرين ولا تصدق.. ما هو السؤال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سأل أحد الطلاب السعوديينن، من الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية، الأحد، رائدي الفضاء السعوديين على القرني وريانة برناوي، حول إمكانية اللعب في محطة الفضاء الدولية خلال اوقات الفراغ، لتجيبه ريانة.

وردت رائدة الفضاء ريانة برناوي بابتسامة من سؤال الطالب: «نعم، نلعب لما يكون عندنا وقت فاضي».

وأحضر علي القرني مجموعة من الكرات الملونة وبدأ في استعراضها على الشاشة، كما حمل بين يديه كرات ملونة ومضرب مخصص للعبة تنس الطاولة.

وعلقت «ريانة» بقولها: «زي ما أنت شايف... (علي) من الناس اللي بتحب الكور جداً، فكل فترة يطلع لنا كورة نلعب بيها».

جاء ذلك في إطار التجربة العلمية الثانية التي أجراها رائدا الفضاء السعوديين مع عدد من طلاب المملكة، عن «الطائرات الورقية»، لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة.

وينفذ أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة على الأرض، 3 تجارب علمية في أوقات مختلفة، بمشاركة ريانة برناوي وعلي القرني، بدأت بتجربة «انتشار الألوان السائلة» لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، أمس، ثم تجربة «الطائرات الورقية الفضائية»، اليوم الأحد، لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة، وصولاً إلى تجربة «أنماط انتقال الحرارة»، لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، غداً الإثنين..