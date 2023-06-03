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عدن - ياسمين التهامي - رجل أعمال يمني يتدخل لإنقاذ برشلونة الإسباني من أزمته المالية.. تفاصيل (صورة)

ناقش نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إمكانية التعاون الثنائي مع إحدى الشركات اليمنية القابضة لدعم الجوانب الاقتصادية والتسويقية بالنادي.

وفي التفاصيل، عقد نادي برشلونة في مقره بإقليم كاتالونيا الإسباني، محادثات بين رجل الأعمال اليمني هاني الصيادي، ورئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، ناقشا فيها تعزيز التعاون الاقتصادي والتسويقي.

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هذا وكشفت المحادثات عن الإعلان قريبًا على تفاصيل ما تم الاتفاق بشأنه في هذا الشأن.

يشار إلى أن رجل الأعمال اليمني هاني الصيادي الرئيس التنفيذي لمجموعة البلدي القابضة، كان قد زار نادي برشلونة تلبية لدعوة من رئيس النادي خوان لابورتا؛ لحضور مباراة تتويج برشلونة ببطولة الدورى الإسباني.

وقد قام الصيادي برفقة رئيس نادي برشلونة بزيارة منشآت النادى الإسباني، وتمت محادثات ثنائية بين الجانبين أبديا فيها تطلعهما إلى تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والتسويقية.

وقام الصيادي بجولة تفقدية مقرات النادي الرسمية واطلع على جانب من تدريبات الفريق الأول والتقى المدير الفني تشافي هرنانديز، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين، كمهاجم الفريق ليفاندوفسكي وبيدري وأراخو ورافينيا والحارس تیرشتیجن.

وقد جرى تبادل الهدايا التذكارية بين رجل الأعمال اليمني ورئيس برشلونة، على هامش اللقاء، حيث أهدى الصيادي خوان لابورتا ”الجنبية اليمنية”.

يذكر أن برشلونة الإسباني بضائقة مالية حرمته التعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز صفوفه، وعلى رأسهم استعادة أسطورته الكروية ليونيل ميسي الذي كان قد غادره العام 2021 بسبب الأزمة المالية.

وكشفت تقارير صحفية جديدة عن جولة يقوم بها رئيس نادي برشلونة إلى السعودية ودول الخليج بهدف الترويج لمشاريع اقتصادية تنعش الوضع المالي للنادي الإسباني.