شكرا لبحثكم عن خبر نوال جواد تجتمع منظومة التصحيح لاختبارات الثانوية العامة بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي - خالد هيثم
ناقشت د.نوال جواد ، مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، كل التفاصيل المرتبطة ، بكنترول تصحيح اختبارات الثانوية العامة ، التي انتهت الخميس ، وفقا الجدول المنزل من وزارة التربية والتعليم.
وخلال الاجتماع الذي جمعها بالموجهين ورواسء الفرق ، تحدثت جواد عن أهمية المكان وقدسيته ، وفقا للقيمة الأخلاقية التي علينا أن نتمسك بها ، لنكون في مساحة مشتركة تلبي نداء المسؤولية ، بروئ ذات بضمير المهمات ، وكيف تنفذ.
وشددت نوال على العمل كمنظومة ، بأدوات ، ترتبط بدلالات ، أن تكون تربوي ، قادر على فرض واقع ملائم ، يقدم هوية عدن وشخصية أبناءها ، في المواعيد ، التي تتطلب الاستثناء ، ليتحقق كل ما يوضع من أهداف وغايات.
واستمعت جواد ، بحضور رئيس شعبة التوجيه بالمكتب ، عوض باشطح ، لكثير من الحديث والمقترحات ، التي طرحت في مضمون الحديث المتبادل ، ووضع ضمن مخرجات إلقاء بما يحمله من أهمية ، مع تحديد موعد البدء في العمل والتصحيح ، وفقا للأنظمة المتبعة في الكنترول
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