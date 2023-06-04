شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “سروال” حلا الترك يشعل مواقع التواصل الإجتماعي ويثير ضجة.. ما فعلته الفنانة المراهقة كان صادم وغير متوقع!! شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - 1 خبر جديد الان من السعودية

من جانبهم، قال بعض المتابعين ان إطلالة حلا الترك بهذا الشكل أعاد لها ملامح الطفولة، وكشف عن تواضعها وجمالها الطبيعي.



حلا الترك تستقل مادياً وتروي معاناتها مع الاكتئاب

تحدثت الفنانة البحرينية حلا الترك، خلال استضافتها في برنامج “كلام نواعم”، عن شهرتها في الطفولة ومشاكلها العائلية وصولاً إلى معاناتها من الاكتئاب وما فعلته لتخطّيه بذكاء.

وأكدت الترك أنها كانت خائفة من أن تؤثّر شهرتها المبكرة التي بدأت وهي طفلة في حياتها، خاصة بعد دخولها الجامعة، ولكن معاملة الزملاء لها خفّفت من حدة توترها.

وعن استقلالها المادي، قالت حلا: “لما كبرت وصرت بعمر الـ21 عاماً، حسيت بالمسؤولية الكبيرة، خاصة بعد دخولي الجامعة اللي زاد من الضغوطات خاصة إني مشهورة، وكل ذلك دفعني لأكون مستقلة على الصعيدين المادي والشخصي”.

وكشفت حلا تفاصيل معاناتها من الاكتئاب وبأنها مرت بفترات صعبة جداً ولكنها طبيعية نتيجة ما عانته في مرحلة المراهقة من مشاكل عائلية صعبة، وقد مرت بمراحل عدة، منها تقلّب المزاج والحزن، ولكنها لم تستسلم للأمر بل حرصت على الاهتمام بنفسها وبصحتها واتباع العلاج اللازم لتخطي تلك المرحلة الصعبة، إلى أن تمكنت من التخلص من الاكتئاب بمجهودها الشخصي فقط.

وخلال اللقاء أشارت حلا الترك إلى أن أهلها خلال تلك الفترة لم يكن لديهم أدنى فكرة عن التحولات النفسية التي تمر بها كمراهقة، وهذا الأمر يزيد الوضع سوءاً، خاصة أن المراهق يكون بحاجة إلى الاحتواء والدعم، معبرةً عن فخرها بنفسها، ومؤكدةً أنها باتت أقوى بمجهودها الشخصي فقط.