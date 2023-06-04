كاميرا مراقبة توثق تصرف "مشين" من عمال نظافة بالسعودية مافعلوه يشيب منه شعر الرأس

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مقطع فيديو، عامل نظافة يركل كيس قمامة وسط الشارع بحي السويدي في الرياض. وظهر في الفيديو، عامل نظافة يحمل كيس قمامة في يده قبل وضعه بسيارة النظافة، حيث سقط الكيس من يده بعد تحرك السيارة فجأة. ورصد الفيديو، عامل النظافة يركل كيس القمامة بقدمه حتى تناثرت المخلفات وسط الشارع، كما ظهر عامل النظافة وزميله يجمعان بعض المخلفات التي سقطت من كيس القمامة، وتركوا مخلفات أخرى متناثرة..

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