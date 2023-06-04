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عدن - ياسمين التهامي - في السعودية. تجديد جواز السفر لمدة 5 و10 سنوات وتكشف حقيقة فرض غرامة مالية على انتهاء سريان الجواز

قامت المديرية العامة للجوازات بالتأكيد على حق المواطن السعودي في الحصول على جواز السفر في أي وقت شاء، وشددت على أن انتهاء مدة سريان جواز السفر لا يترتب عليها أي غرامة مالية. تجديد جواز السفر لمواطني المملكة العربية السعودية بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : كما أوضحت الجوازات رسوم تجديد جواز السفر لمواطني المملكة العربية السعودية، وجاءت هذه الرسوم كالتالي. المدة الرسوم 5 سنوات 300 ريال 10 سنوات 600 ريال تجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات يكون لمن أتم الـ21 سنة ولكي يستفيد المواطن من تجديد جواز السفر عند إتمام عمر الـ21 سنة، فإنه يجب سداد الرسوم، وبعد ذلك الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات ثم اختيار الجوازات ثم خدمة التجديد وبعد ذلك طلب التجديد وتحديد مدة التجديد المطلوبة والموافقة على الشروط، كما يجب على المواطن تحديد العنوان المطلوب لتسليم الجواز وسداد رسوم التوصيل

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