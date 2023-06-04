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عنصر حوثي يقتل عامل في محطة وقود بعد شجار في إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم عنصر من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الأحد على قتل مدني رميا بالرصاص بشكل مباشر، بعد شجار في محافظة إب وسط اليمن.
 
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن العنصر الحوثي المدعو صلاح النجار أقدم على قتل المجني عليه مرشد الفقيه، والذي يعمل في محطة مارح للوقود بمنطقة بعدان.
 
وأوضح أن العنصر الحوثي دخل في شجار مع أحد أقارب الفقيه قرب المحطة، وجاء الأخير لمعرفة طبيعة الخلاف بين قريبه والعنصر الحوثي الذي باشره بإطلاق 4 رصاص أردته قتيلا.
 
وتشهد محافظة إب، جرائم واسعة لعناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، بحق المدنيين، يقابلها تنامي الغضب الشعبي الواسع ضد المليشيا التي تحولت أحيانا إلى مظاهرات أو إحراق الشعارات وأحيانا أخرى تتحول إلى مقاومة مسلحة.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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