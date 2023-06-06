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عدن - ياسمين التهامي - المملكة السعودية.. تزف بشرى سارة لجميع المغتربين في السعودية نظام الكفيل سينتهئ بداية؟

تمارس الكفالة في المملكة منذ سنوات عديدة ،ويسمح للوافدين بتغيير الوظائف ومغادرة البلاد دون طلب إذن من كفيلهم, نظام الكفيل نظام الكفالة هو نظام يحدد العلاقة بين أصحاب العمل والعمال الذين يكفلهم أصحاب العمل. يتحكم الكفيل في جميع تصرفات العامل ،مثل الانتقال إلى وظيفة أخرى ،والسفر أو استكمال الإجراءات الحكومية ،وأشياء أخرى كثيرة.هذا النظام متبع في المملكة منذ 72 عامًا ،منذ أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مبادرتها لتحسين العلاقة التعاقدية ،مما يزيل العيوب التي كانت في نظام الكفيل ،ويمنح الوافد حرية التصرف. لتنقل الوظيفي والعديد من الخيارات الأخرى. مميزات إلغاء الكفالة ستظهر العديد من المزايا بعد إلغاء نظام الكفالة وتحويله إلى مبادرة لتحسين العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل: إقامة علاقة جيدة وطويلة الأمد مع صاحب العمل والالتزام بشروط العقد.

للعامل بعد انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة كفيله. إذا تم نقل العامل إلى عمل آخر خلال مدة سريان العمل ولكن قبل انتهاء صلاحيته فعليه إبلاغ جهة عمله. يمكن للعامل مغادرة البلاد بعد انتهاء عقد العمل دون الرجوع للكفيل. يمكن للعامل مغادرة البلاد والعودة إليها بسهولة دون موافقة الكفيل ،وسيتم إخطاره بأنه قد حصل على تأشيرة دخول إلى الدولة ،لكن لا يُسمح له برفضها . تشجيع الموهوبين على العمل في المملكة العربية السعودية ،وتحسين البيئة بشكل عام. متى تم إلغاء نظام الكفالة تم إلغاء نظام الكفالة بمجرد تفعيل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية .أطلقت وزارة الموارد البشرية نظاماً جديداً لعقود العمل. ستمنح الوافدين العديد من الحقوق التي حرموا منها بموجب نظام الكفالة.تهدف مبادرة تحسين إلى تغيير قانون العمل في البلاد للحد من البطالة في المملكة العربية السعودية وتحويله من مجتمع يهيمن عليه الذكور إلى مجتمع أكثر انفتاحًا

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. علاقة العامل برب عمله. سوق العمل هو مكان يتبادل فيه العمال الخدمات التي يقدمونها مقابل المال. من أجل تحسين جودة العمل وجودته التنافسية بين الدول ،يجب أن يكون لدى العامل حافز للعمل في ظروف جيدة ،أي ظروف مواتية. في كثير من دول العالم ،هذا يعني أنه إذا كان هناك أجر ضعيف في بلدك ،فإنك تحصل على وظيفة في بلد آخر بشروط أكثر ملاءمة . وهي جزء من سلسلة من الخطط الحكومية المصممة لتحسين القطاعات الحيوية في إطار رؤية المملكة 2030. يهدف هذا القانون الجديد إلى منح العمال السعوديين مزيدًا من الحرية والاختيار في مكان العمل والحد من العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين في عقد فقط.

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يفيد هذا القانون ملايين العمال السعوديين ويزيد من كفاءة سوق العمل السعوديكما يشجع هذا القرار المنافسة بين العمالة الوافدة والمواطنين.النظام الجديد سيقلل بشكل كبير من الفروق بين عقود العمال والمواطنين والمغتربين. سيسمح لمزيد من الشباب السعودي بالعثور على وظائف مناسبة.

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تحسين العلاقة التعاقدية تتضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي أقرتها وزارة الموارد البشرية عددًا من البنود المهمة التي يرغب الوافدون في التعرف عليها في المملكة ،ومنها: عند انتهاء عقد عمل العامل الوافد ،قد يبدأ في البحث عن وظيفة أخرى دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل على نقله. ينظم النظام الجديد انتقال العمال من مكان عمل إلى آخر عند انتهاء عقودهم ،مع إخطار صاحب العمل قبل ترك العمل. يجب أن يلتزم العامل بالضوابط الموضوعة مثل إخطار صاحب العمل قبل ترك العمل لفترة كافية ،والضوابط الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في تفاصيل النظام .

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غادر العامل المملكة وكانآ لديه عقد ساري المفعول ،فعليه تحمل جميع النتائج المترتبة على إنهائه. الخدمات الجديدة متاحة من خلال منصات أبشر وقواء.لديه عقد ساري المفعول ،فعليه تحمل جميع النتائج المترتبة على إنهائه

. الخدمات الجديدة متاحة من خلال منصات أبشر وقواء. يتم تطبيق أحكام نظام العمل الجديد على العاملين في القطاع الخاص فقط ،لكنها لا تنطبق على العمالة المنزلية.منصات (قوى) و (أبشر) تقدم خدمات للجمهور ،وأعلنت وزارة العمل السعودية أنها لن تضم خمس مهن. ه

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السائق الخاص ،والحارس ،وعامل الخدمة المنزلية ،والراعي ،والبستاني. كيف يمكن للعمال الوافدين الاستفادة من خدمات التنقل الوظيفي في المملكة العربية السعودية بعد تطبيق النظام الجديد ،وفقًا للدليل الإرشادي الذي وضعته وزارة الموارد البشرية السعودية؟تعريف الخدمة هي خدمة تنظم نقل الوظائف للوافدين من موقع إلى آخر وفق العقود والشروط الموثقة بين الطرفين.

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من الخدمة بالإضافة إلى الفئات العالمية والمستبعدة ،وضعت الوزارة عددًا من اللوائح التنظيمية لمن سيستفيد من هذه الخدمة ،على النحو التالي : ضوابط خاصة بالمنشأة المستفيدة -سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد.

أن تكون المنشأة ضمن المنطقة الخضراء المتوسطة وما فوقها. يجب ضمان العمال بنسبة 80٪ على الأقل من دخلهم السابق خلال الأشهر الثلاثة الماضية. توثيق كافة عقود العاملين بالمنشأة بنسبة 100٪. يجب أن يكون لبرنامج التقييم الذاتي التزام بنسبة 80٪ كحد أدنى.وجود لائحة تنظيم عمل داخلية معتمدة. ضوابط خاصة بالعامل الوافد

: أن يكون العامل من العاملين المهنيين الخاضعين لقانون العمل.يجب أن يكون العامل في الدولة لمدة 12 شهرًا قبل أن يتمكن من الدخول. -أن يكون العامل على رأس العمل.

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طلب اخر من العامل بنقل الخدمة لعامل اخر

. في حالة سريان عقد العمل الموثق ،يجب عليك البقاء في الدولة لفترة معينة من الوقت. وضعت الوزارة عدة ضوابط للفئات المستبعدة وهي: -عدم وجود عقد عمل موثق للعامل. -عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية. إ ذا لم يحصل العامل على تصريح عمل خلال 90 يومًا من دخول المملكة ،فلا يمكنه العمل في المملكة العربية السعودية. -إذا انتهت رخصة العمل أو الإقامة للعامل

. موافقة المنشأة الحالية على نقل العامل. تشترط الوزارة وجود حساب إلكتروني على منصة قوى الخاصة بها لكل من المؤسسات الجديدة والقائمة ة. إجراءات طلب الخدمة تنفذ الخدمة على أربع مراحل هي: سيتم إرسال عرض الوظيفة للعامل من خلال منصة قوى.يذهب إلى منصة قوى ويقبل عرض العمل أو يرفضه.

إبلاغ المنشأة الحالية بطلب نقل العام -يبدأ احتساب فترة الإشعار.والآن انتهينا من هذه المقالة وتعرّفنا على مبادرة الموارد البشرية لإلغاء نظام الكفالة في السعودية ،كما تعرفنا على أهم البنود الجديدة التي سيتم تضمينها في المبادرة.