بطلة مسلسل أنت اطرق بابي هاندا ارتشيل جننت الشباب بإطلالة مثيرة للغاية علي البحر أظهرت جمال جسدها

يعتبر مسلسل انت اترك بابي من اشهر واروع المسلسلات التركيه التاريخيه التي تصدرت في السنوات الماضيه رغم المنافس القويه من المسلسلات الاخرى وحتى المسلسلات الهنديه التي دخلت بقوه في الفن العربي.

وبرزت العديد من النجوم من مسلسل انت اترك بابي ولعل ابرازهم بطله المسلسل هاندا ارتشيل التي قدمت دور من اقوى الادوار لها وجعلت شهرتها اكثر بكثير مما كانت عليه.

اوعى تنشر تاكل النجوم صور خاصه لها على حسابي على موقع الانستغرام الذي يعتبر من اشهر المواقع لعرض الصور والفيديوهات.

ويتابع حساب بطله مسلسل انت اطرح بابي هاندا ارتشيل الكثير من محبيها في الوطن العربي ونشات الفنانه صوره وهي ترتدي البكيني الخاص بها على البحر ربما كانت تقطيع اجازه صيفيه لها علاقه الصوره رواجا كبيرا.



