شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يطرح أغنتيه الجديدة "بيبى" مع سارة الزكريا يوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المطرب عمر كمال طرح أغنيته الجديدة "بيبى" وتشاركه فيها الغناء المطربة اللبنانية سارة الزكريا يوم الخميس المقبل الأول من يونيو بعد عدة تأجيلات كانت بسبب مونتاج الإغنية التى صورها على طريقة الفيديو كليب

وأكد المطرب عمر كمال أن أغنيته الجديدة "بيبى" التي يشارك فيها الغناء مع المطربة اللبنانية سارة الزكريا لا تحتوى على أى ألفاظ خارج مثلما أشيع.





وقال فى تصريح لـ"الخليج 365": ملتزم أمام الجمهور ونقابة الموسيقيين بالحفاظ على الذوق العام، حتى وإن كانت المطربة اللبنانية جريئة في أغانيها لكنها ملتزمة معي، وتابع عمر كمال قائلا: "يا ريت اللى بيطلق تلك الشائعات أو الذى يكتب تلك الادعاءات الكاذبة التأكد".

وانتهى عمر كمال أيضًا من تسجل أغنية جديدة يقدمها ديو مع المطرب عبد الباسط حمودة، ويتعاون فيها الثنائى لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر تصويرها فيديو كليب خلال الأيام المقبلة لعرضها بعد الانتهاء من المونتاج".