شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي عن حفل ممشى أهل مصر: سعيدة لكوني جزءًا من هذه الليلة الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى ألبوم صور حفلها بممشى أهل مصر الذى أحيته أول أمس السبت وذلك على حسابها بموقع إنستجرام، احتفالاً بالذكرى الأول لافتتاحه، وعلقت هيفاء على الصور: "سعيدة لكوني جزءًا من هذه الليلة الجميلة"، حيث أشعلت النجمة اللبنانية الأجواء بحضور عدد من نجوم الفن والاعلام.

حضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام أبرزهم الفنانة مى عمر، درة، لجين عمران، عبير منير، ساندى وإيناس على، هبة السيسى، إيناس النجار وشقيقتها سيوار، والإعلامية بوسى شلبى وحليمة بولند، وقدمت هيفاء باقة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة على مدار أكثر من ساعة، من بينها أغنية "تيجي"، و"تملي ناجحة"، وشاغلة كل الناس"، وغيرها.

آخر أعمال هيفاء وهبى

هيفاء وهبى يعرض لها في السينمات حالياً، فيلم "رمسيس باريس" والذى انطلق في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته هيفاء وهبى، محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

هيفاء وهبى تحدثت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن الفيلم وقالت:"الحمد لله على نجاح الفيلم، وخاصة انها تجربة كوميدية كنت أتمنى أن يتقبلها الجمهور، خاصة وأن شخصيتى فى الفيلم قريبة من شخصيتى الحقيقية وتحديداً في خفة الدم"، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بسعادة أثناء تصوير الفيلم وخاصة أن الكواليس كانت تضم نجوم كبار في عالم الكوميديا، وشعرت معهم بجو أسرى وصداقة.



هيفاء وهبى وجمهور حفلها بممشى اهل مصر



حفل هيفاء وهبى فى ممشى اهل مصر



هيفاء وهبي تتفاعل مع الجمهور



هيفاء وهبى من حفل ممشى اهل مصر



هيفاء وهبي من حفلها فى ممشى اهل مصر



هيفاء وهبي