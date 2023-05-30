بفستان مُلفت.. زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في أول ظهور علني بحفل زفاف نجلها يوسف – (صورة)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 مايو 2023 03:54 صباحاً - شهد حفل زفاف يوسف الكدواني على عروسته كارلا منصور، أحدث ظهور لزوجة الفنان ماجد الكدواني أمام الجمهور، بحفل زفاف ابنها.

وظهرت زوجة الفنان المصري في مقطع فيديو بصحبة نجلها العريس “يوسف” وهما يرقصان سويا على إحدى الأغنيات.

أحدث ظهور لـ زوجة ماجد الكدواني

وفي صورة أخرى، ظهرت زوجة ماجد الكدواني بجانب زوجها بصحبة الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان.

إطلالة زوجة ماجد الكدواني

وتألقت زوجة ماجد الكدواني في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود واتسم بالبطانة ذات اللون البيج مما منحها إطلالة لافتة.

وتزينت زوجة ماجد الكدواني، بمجموعة رقيقة وأنيقة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الأجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد الكدواني على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها دون مبالغة.

نجوم الفن يحضرون حفل الزفاف

من ناحية أخرى، حضر الحفل عدد كبير من النجوم على رأسهم :«كريم عبدالعزيز، ودنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، ونيللي كريم وزوجها هشام عاشور، ريهام عبدالغفور، وهاني رمزي، وماجدة زكي، والمخرج رامي إمام».

بالإضافة إلى حضور حفل الزفاف أبطال مسلسل موضوع عائلي :«رنا رئيس، محمد رضوان، سما إبراهيم».

وهنأت الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان ماجد الكدواني بمناسبة زواج نجله؛ وعبر صفحتها على إنستجرام نشرت صورة لها مع الفنان ماجد الكدواني من داخل الفرح، وعلقت قائلة: «أبوالعريس، ألف مبروك يا حبيب قلبي».

من هو يوسف الكدواني؟

يوسف الكدواني هو نجل الفنان المصري ماجد الكدواني، ظهر مؤخرًا في عدة أعمال فنية أشهرها مسلسل الاختيار الجزء الثاني مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي في موسم رمضان 2021.

قال ماجد الكدواني في مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، إن ابنه يوسف درس صناعة السينما والتمثيل في أمريكا، وتعلم كل التفاصيل التي تساعده ليكون فنانا شاملًا. وأوضح ماجد الكدواني أن نصيحته الدائمة لابنه هي أن يقدم ما يحبه وما يميل له قلبه ويصدقه، والاهتمام بالتفاصيل حتى يستطيع تحقيق النجاح.

وتحدث ماجد الكدواني عن موهبة ابنه يوسف الفنية قائلا:”هو متأسس مش جاي من ع القهوة ولا فجأة”، واستطرد:” كان بيسمع كلامي من صغره ولما كبر بقينا بنتكلم أكثر تخصصية ولما بدء الدراسة والشغل بقينا نتكلم ونتناقش كتير ازاي يبقى عندنا مصداقية ونراعي التفاصيل والرسالة اللي هقدمها فين”.

آخر أعمال يوسف ماجد الكدواني

وشارك يوسف ماجد الكدوانى فى بطولة مسلسل وبينا ميعاد الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وهو بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني.

ودارت أحداث المسلسل عن تربية حسن لأبنائه على الديمقراطية فيما نشأت بنات نادية على الكبت والديكتاتورية، ومن توالى الحلقات تنشأ علاقة بين العائلين ويحدث بينهما مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية، حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها إضافة إلى المواقف التي تحدث بين أبنائهما في إطار إجتماعى لايت.

وكان أخر اعمال والده الفنان ماجد الكدواني هو مسلسل “ موضوع عائلي 2” وإخراج أحمد الجندي وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وبطولة: ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، طه الدسوقى، محمد رضوان، محمد القس، ياسمين ممدوح وافي.

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