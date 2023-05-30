أول ظهور لسمية الألفي بعمر الـ70 عامًا بعد تعافيها من السرطان.. شاهدوا كيف أصبحت اليوم!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 مايو 2023 03:54 صباحاً - ابتعدت الفنانة المصرية، سمية الألفي، عن الأضواء لأشهر طويلة، بعد الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان، وإجرائها جراحة لاستئصال الورم.

الفنانة عادت للظهور من خلال مقطع فيديو نشره ابنها أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام“، وبدت بصحة جيدة بعد تعافيها من المرض.

أحدث ظهور لـ سمية الألفي

ونشر الفيشاوي الفيديو الذي يظهر فيه شقيقه الأصغر عمر الفيشاوي، وهو يقوم بالطهي من أجل والدته، وبعدها وجه الفيشاوي الكبير الكاميرا تجاه والدته، وسألها عن أحوالها، لتخبره أنها في أفضل حال.

فيديو أحمد الفيشاوي مع سمية الألفي

وتغزل “الفيشاوي” في جمال سمية الألفي وحالها، وظل يعود إليها بين الحين والآخر ليخبرها أنه يحبها، وأعاد الأمر كثيرا، وهو ما جعلها تتهمه بأنه ممل بسبب التكرار.

وأخبر “الفيشاوي” والدته أن هذا اليوم هو الأفضل في حياته، لأنه يتواجد إلى جوارها، وكرر مرة أخرى أنه يحبها، وهو ما جعلها تتهمه بالجنون، قبل أن ينهي الفيديو وهو يضحك دون أن يظهر وجهه، ووجه الاعتذار إلى والدته.

وعلّق “الفيشاوي” على مقطع الفيديو قائلا: “ألذ وأحلى واحدة في الدنيا.. الفنانة العظيمة سمية الألفي”، الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من المتابعين، بعد رؤيتهم لوالدته عقب أشهر طويلة من محنتها الصحية.

عدد كبير من المتابعين عبّروا عن اشتياقهم لرؤية سمية الألفي من جديد، فيما علق عمر الفيشاوي على الفيديو مؤكدا أن هذا اليوم هو الأفضل في حياته.

سمية الألفي توجه رسالة بعد تعافيها

كشفت الفنانة الكبيرة سمية الألفي، عن جديد حالتها الصحية بعد الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان منذ فترة.

وأعلنت الألفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، عبر قناة «دي إم سي»، مساء أمس الإثنين، تعافيها تمامًا من مرض السرطان، معقبة: «لدينا أطباء ممتازين في مصر، والطبيب الذي كان يتابع حالتى من الشباب».

وتابعت: «أدعو كل السيدات المصابات بمرض السرطان للتمسك بالأمل، والثقة في أطباء مصر»، كما وجهت الشكر لكل من وقف بجوارها في محنتها أزمتها الصحية.

تدرج رحلة علاج سمية الألفي من السرطان

كانت سمية الألفي قد نفت مؤخرًا، تدهور حالتها الصحية بسبب السرطان ونقلها للمستشفى على إثر ذلك، مؤكدة أنها تتحسن صحيًا.

وكشفت سمية الألفي في مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان أنها بدأت في إنقاص جلسات الكيماوي تدريجياً، مشيرة إلى أن صحتها تتحسن.

وقالت سمية الألفي مطمئنة جمهورها: “الحمد لله كل الأمور تسير على ما يرام، الآن أخذ جرعات أقل أسبوعيا، وبدأ جهاز المناعة يستعيد قوته، لأن العلاج الكيماوي أول شيء يؤثر عليه هو المناعة، وأمامي حتى شهر 7 وبعدها يعود شعري للظهور مجددا”.

وكشفت سمية الألفي صعوبة المرض الذي أصيبت به قائلة: “في البداية كان الأمر صعبا، اكتشف الأطباء أن نوع السرطان الذي أصبت به قوي، لذا تلقيت علاجا مكثفا وكان صعبا للغاية”.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي قد ظهر مع والدته من داخل المستشفى بعد إجرائها جراحة استئصال الورم ونشر صورا بصحبتها وكتب معلقا: “الحب كله وأكتر بكتير.. شكرا يا صديقتى”.

مرض مناعي آخر يمنع سمية الألفي من السير

يُذكر أن سمية الألفي كانت قد أصيبت بمرض نادر، منعها من السير وحارت به بين الأطباء، حتى تعرفت على السبب النادر لهذا المرض.

وقالت سمية الألفي في تصريحات سابقة، إن المرض كان عبارة عن تكون أكياس من سائل النخاع الشوكي استقرت على فقرات العمود الفقري.

وتحدثت سمية الألفي وقتها عن مؤازرة زوجها الراحل الفنان فاروق الفيشاوي لها، حيث اصطحبها في رحلة العلاج خارج مصر ورافقها وظل معها حتى شُفيت من المرض وعلقت على هذه المساندة بعد وفاته قائلة: “عمري ما أنسى وقفته جمبي وقتها”.

فيلم رهبة

وفي سياق آخر، يعرض للفنان أحمد الفيشاوي خلال الفترة الحالية في السينمات “فيلم رهبة” والذي طرح في دور العرض مؤخرا.

وتدور قصة فيلم”رهبة” في إطار شعبي ويجسد “الفيشاوي” شخصية شاب يدعى “سيد” يخاف منه أهالي منطقته ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل، ويُشارك فى بطولته بجانب الفيشاوي عدد من نجوم الفن أبرزهم؛ ونسرين أمين وبيومي فؤاد وثراء جبيل ومحمود البيزاوي وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار محمد علام ومن إخراج رضا عبد الخالق.

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