شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول فنانة قدمت شخصية جان دارك بذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم 30 مايو مع ذكرى رحيل البطلة الفرنسية والقديسة الشهيرة جان دارك، فقد رحلت في يوم 30 مايو عام 1431 عن عمر لم يتجاوز الـ 19 عامًا.

وكان للفنانة فاطمة رشدى السبق فى تقديم شخصية جان دارك في مسرحية عام 1928 من خلال فرقتها التى تحمل اسمها "فرقة فاطمة رشدى"، مسرحية "جان دارك" التى قدمتها فاطمة رشدى من تأليف الكاتب العالمى جان أنوى ومن إخراج عزيز عيد وشارك فى التمثيل فيها حسين رياض وسرينا إبراهيم وعباس فارس.

وفى عام 1969 قدمتها فرقة الحكيم عن نص مسرحى لجان أنوى وقام ببطولتها الفنانة مديحة حمدى وأخرجها المخرج المسرحي الكبير أحمد زكي وشارك في التمثيل فيها حسين الشربيني ، حسن عابدين ، أنور إسماعيل، وقدمت أيضا فرقة وزارة الثقافة عام 1989 من تأليف برتولد بريخت وترجمة د. يسري خميس قصة جان دارك في مسرحية حملت نفس العنوان وقام ببطولتها حنان شوقي وشارك في البطولة محمد رياض وأشرف فاروق وداليا إبراهيم.

يذكر أن جان دارك بطلة قومية فرنسية وقديسة في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، وادّعت جان دارك الإلهام الإلهي، وقادت الجيش الفرنسي إلى عدة انتصارات مهمّة خلال حرب المئة عام، ممهدةً بذلك الطريق لتتويج شارل السابع ملكاً على البلاد. قُبض عليها بعد ذلك وأُرسلت إلى الإنجليز مقابل المال، وحوكمت بتهمة «العصيان والزندقة»، ثم أُعدمت حرقاً بتهمة الهرطقة عندما كانت تبلغ 19 عاماً