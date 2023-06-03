شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: ليس لدى صفحة عبر فيس بوك.. وأتخذ الإجراءات القانونية ضد منتحلى صفتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أنه ليس لديه أي علاقة بصفحات تحمل اسمه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ مشيراً إلى أن هناك أشخاصا ينتحلون صفته من خلال صفحات وهمية تقوم بالحديث والمراسلة مع بعض الأشخاص.

وقال الدكتور أشرف زكي، في بيان له؛ إنه سوف يقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على هذه الأمور؛ مشيراً أنه ليس لديه اي صفحة حقيقية تخصه علي موقع "فيسبوك".

كان البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية قد أقام احتفالية تكريم المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، وشهدت تكريم العديد من الفنانين، منهم: الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة صفاء أبو السعود، والفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى.