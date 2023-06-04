شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حجازى: نجاح جعفر العمدة وضعنى أمام مسئولية كبيرة فى اختياراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان جمال حجازى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها بعد دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، بطولة النجم محمد رمضان، والذى لاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في مصر والوطن العربى، من إخراج محد سامى، حيث أكد لـ"الخليج 365" أن الشخصية التي قدمها في المسلسل وضعته أمام مسئولية كبيرة أمام الجمهور وخصوصًا في اختياراته المقبلة، مشيرًا إلى أنه يوجه الشكر والتقدير للنجم محمد رمضان والمخرج محمد سامى على اختياره لتقديم شخصية "عزت" في مسلسل جعفر العمدة.

مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من: محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، منة فضالى، مى كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.