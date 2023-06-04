شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس حسام صالح والمخرج محمد العدل يحضران حفل عمر خيرت بالصوت والضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج محمد العدل على حضور حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت بمسرح الصوت الضوء والذي أقيم اليوم، وسط حضور جماهيري كبير.

كما حرص عدد من الفنانين على الحضور، منهم: النجمة ريهام عبد الغفور، والفنان أبو، والدكتورة مريم أبو عوف، ومدرب منتخب مصر روي فيتوريا.

واختار عمر خيرت اسم "تجربة عمر خيرت" لحفل الصوت والضوء والذي قد غاب عنه لمدة ست سنوات، بمصاحبة أوركسترا عمر خيرت وتحت قيادة المايسترو ناير ناجي، ومن المفترض أن يمتلئ الحفل بالعديد من المفاجآت.