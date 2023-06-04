شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس فى شوارع نيويورك بدون زوجها وطفلها الرضيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدت الممثلة جينيفر لورانس البالغة من العمر 32 عامًا زياً كاجوال في قميص أسود وبنطلون مع قبعة بيسبول سوداء أثناء خروجها فى نزهة بمفردها مؤخراً، ظهرت فيها بدون زوجها وطفلها الرضيع، التي اعتادت على الظهور بصحبتهما خلال الفترة الأخيرة.

هذا وتحرص جينيفر لورانس على الاهتمام بحياتها الخاصة ومنحها الأولوية في حياتها مثلما هو الحال مع عملها، وهو ما ظهر مؤخرًا حينما عادت إلى نيويورك لتسير بصحبة ابنها الصغيرة، وذلك عقب إطلالتها الساحرة في مهرجان كان حينما ارتدت فستان مميز للغاية خطفت به الأنظار.



جينيفر لورانس

وقد انشغلت جينيفر لورانس طوال الفترة الأخيرة بالعمل على مشروعها الأخير الممثل في فيلمها No Hard Feelings، وظهرت منذ أيام في مونتوك، الواقع في هامبتونز داخل مدينة نيويورك، من اجل استكمال تصوير مشاهدها للعمل التي تحاول الانتهاء منه قريباً، وارتدت لورانس رداء أرجوانيًا فخمًا بين لقطات التصوير.



لورانس