صدمة: محمد رمضان يتعرّض لـ “علقة موت” بعد ذهابه لمنطقة أهرامات الجيزة!! ماذا حدث؟! – فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 4 يونيو 2023 12:50 صباحاً - كشف الفنان محمد رمضان كثير من التفاصيل عن حياته الشخصية وعلاقته بأشقائه ووالديه كما تطرق فى الحديث إلى حياته العملية وطموحاته وكيف تحدى الصعاب فى بداية طريقه المهني.

وقال النجم محمد رمضان فى برنامج “ضيفي مع معتز الدمرداش” عبر قناة “الشرق للأخبار”: أنا سعيد جدا برحلتى الفنية التى وصلت اليها ومررت بها حيث بدأت من ضواحى الجيزة وهذه المنطقة شكلت وجدان وتفكيرى وثقافتي انا وأشقائي فضلا عن تأثرى الشديد بوالدى.

محمد رمضان يتحدث عن شكل حياته قبل الشهرة والتمثيل

وأضاف محمد رمضان: “والدى رجل مثقف كان يقرأ الجرائد بشكل يومي، واتولدت فيه مكان 8 بيوت في المربع السكني وحوالينا زراعة، كانت منطقة ريفية بنسبة 70% وشعبية 30%.

علقة موت من والدته

واشار محمد رمضان : كانت الأهرامات وحلم الوصول إليها طموح كبير بالنسبة لى وكنت وقتها فى عمر صغير كنت ثانية إعدادى وقررت فى يوم الذهاب الى الاهرامات بدلا من الذهاب الى مدرستى ولكن تعرضت الى صعوبات كثيرة ولم اصل الى الأهرامات ووالدتى ذهبت الى المدرسة لتسأل عنى وعندما عدت الى المنزل بعد المغرب تقريبا والدتى قررت تضربني “علقة ساخنة” وظل هذا اليوم عالقا فى ذهني”.

طموح محمد رمضان

واوضح محمد رمضان : كان أقصى طموحي إني أكون ممثل والمخرج يقول لي برافو عليك وزملائي يقولوا لي أدائك كويس فحصل لي حالة تشرس، وتحول الطموح البسيط بسبب بعض العوامل اللي قابلتها في مهنتي من إحباطات وعقبات وحروب على الممثل الصغير اللي عاوز يعمل مشهدين حلوين ويمشي.

صداقة مع نجيب ساويرس ومحمد صلاح

وقال محمد رمضان: معظم أصدقائي من مجالات مختلفة، تاجر حديد ومقاول، وأتشرف بصداقة المهندس نجيب ساويرس أخوته وكذلك المهندس محمود الجمال، والذي أقوم بزيارته من حين لأخر .

وأضاف محمد رمضان قائلاً: محمد صلاح صديقي جدا يمكن الناس متعرفش دا لكن أصحاب وبنتكلم على طول وعاملين فولو لبعض على انستجرام من قبل ما ندخل كأس العالم”.

وتابع محمد رمضان: “محمد صلاح ألهم شباب كتير جدا أن متترددش في قراراتك وتشوف مستقبلك، هو شخص عارف عايز إيه، دا مثال كبير للشباب العربي مش المصري بس، لأن التردد بيضيع عمر، وإزاي ناخد قرار سليم في وقت سريع، أنك تاخد قرار بسرعة وصح”.

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده

من ناحية أخرى، احتفل الفنان محمد رمضان، مؤخرا، بعيد ميلاده الـ35، بأحد الفنادق الشهيرة بطريقة مثيرة.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو يظهر من خلاله إهدائه تورتة شيكولاتة مزينة بالذهب والدولارات والسيجار، وهي الأشياء التي أثار بها جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

آخر أعمال محمد رمضان

يُشار إلى أن النجم محمد رمضان، حقق نجاح كبير خلال شهر رمضان 2023 الماضي، بمسلسل “جعفر العمدة“، للمخرج محمد سامي، وتصدر العمل قائمة التريند على محرك البحث بجوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك في بطولة “جعفر العمدة “، مع محمد رمضان كلا من النجوم هالة صدقي، زينة، عصام السقا، أحمد داش، إيمان العاصي، منذر ريحانة، فتوح أحمد، منة فضالي، مي كساب، جوري بكر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، وغيرهم من النجوم.

وكان أخر اعمال الفنان محمد رمضان في السينما هو فيلم هارلي، والذى شاركه فى البطولة عدد من الفنانين ابرزهم محمود حميده ومي كساب وأحمد داش ومي عمر، وعرض ضمن الاعمال السينمائية التى عرضت فى موسم الفطر المبارك

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

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