شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للبيئة.. نجوم اهتموا بحماية الطبيعة وشاركوا في التوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين، اليوم العالمى للبيئة، حيث يتم الاحتفال به في 5 يونيو منذ عام 1974، لحماية البيئة، والطبيعة، وبعض نجوم الفن لهم دور فى حماية الطبيعة، ويشاركون في حملات للتوعية مثل أحمد حلمى ومنى زكى ويسرا اللوزى وكريم قاسم ومريم الخشت ومى الغيطى وصدقى صخر ويحرصون بشكل كبير على المشاركة في حملات تخص البيئة ونشر التوعية عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.

ومن النجوم العالميين الذين يسعون بشكل كبير العمل على دعم القضايا البيئية و المشاركة في المشاريع التى تخص الحفاظ على البيئة فى المقدمة النجم ليناردو دي كابريو، حيث أنه دائمًا يعمل من أجل إنقاذ البيئة من خلال مؤسسته، كما أنه ينشر بشكل كبير عبر حسابه على إنستجرام الحملات التوعوية،و النجمة كيت بلانشيت تشارك دائما في قضايا البيئة و الاحتباس الحرارى و النجم براد بيت و النجمة أنجلينا جولى لها الكثير من الانشطة المختلفة المرتبطة بالحفاظ على البيئة و المشاركة في أعمال مكافحة التلوث

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للبيئة هو الوسيلة الرئيسية للأمم المتحدة لتعزيز الوعى العالمى والعمل من أجل البيئة ويتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا منذ عام 1973، حتى أصبح أيضا منصة حيوية لتعزيز التقدم في الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة، ومع قيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لهذه الاحتفالات، سيشارك فيها اكثر من 150 بلد، كما يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الصوت العالمي الرائد فى مجال البيئة.