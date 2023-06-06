شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان عن حالتها الصحية بعد إجراء عملية جراحية: عملية كانت صغيرة وكبرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة لقاء سويدان عن تطورات حالتها الصحية عقب إجراءها عملية جراحية مؤخراً من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك.

وكتبت،"لك الحمد والشكر يارب علي جميع قدرك ممتنة جدا لكل اللي اتصل او بعت رسالة يطمئن عليا انا الحمدلله خرجت من المستشفى، عملية كانت صغيرة وكبرت وبعتذر عن عدم الرد على الجميع لسه تعبانة دعواتكم".

وكانت الفنانة لقاء سويدان أجرت عملية جراحية، وأكد مصدر مقرب منها لـ"الخليج 365" أن الفنانة أجرت العملية الجراحية بعد تعرضها لأزمة صحية، وهى فى حالة الاستشفاء حاليا، وتطالب جمهورها بالدعاء لها.



لقاء سويدان

كما أشار المصدر إلى أن هناك عددا من الفنانين تواجدوا بجوار لقاء سويدان بالمستشفى ولم يتركوها لحظة، وهم: الفنان أحمد صفوت وشيري عادل وطارق صبرى.

وكانت الفنانة لقاء سويدان قد أعادت غناء أغنية "لو على قلبى" التي غناها من قبل الفنان فضل شاكر وقدمتها لقاء سويدان بتوزيع جديد بمشاركة ملحن الأغنية نادر نور بتوزيع جديد ومختلف، ولاقت الأغنية استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعى في ثوبها الجديد، والأغنية من كلمات ربيع السيوفى، وتوزيع عصمت، وقام بهندسة الصوت محمد إسماعيل.