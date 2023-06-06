شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح عرض "قرررب قرررب" للمخرج شادي سرور الثلاثاء بمسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح المخرج شادي سرور غدًا الثلاثاء 6 يونيو على خشبة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية العرض المسرحي "قرررب قرررب" ولمدة أسبوع، ويرفع الستار فى تمام الثامنة والنصف مساء.

مسرحية "قررب قرررب" تأليف وأشعار احمد نبيل، وإخراج شادى سرور، ديكور فادى فوكيه، إزياء مها عبد الرحمن، موسيقى أحمد نبيل، إضاءة محمد عبد المحسن، العرض نتاج ورشة مركز الهناجر للفنون وفيها 32 ممثل وممثلة من أعمار مختلفة.

العرض يتناول حياة ونشأة السيرك في مصر، وحواديت وتفاصيل كل ما نقرب إليها أكتر نكتشف حقائق مغايرة إلى أن نكتشف القيمة الأساسية المحركة لهم.

جدير بالذكر أن مخرج العرض شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون قدم من قبل عدد من الاعمال المسرحية مخرجا وممثلا، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وتولي من قبل إدارة مسرح الشباب ثم الطليعة، ومن أعماله المسرحية (المحروس والمحروسة) التي قام بإخراجها وقام ببطولتها سوسن بدر وأحمد راتب ولقاء سويدان، كما خاض أيضًا تجربة التمثيل في عدة أعمال منها (الجماعة، الفوريجي)، وفيلم (مهمة صعبة)، ومسلسل " إسماعيل ياسين "