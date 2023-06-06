أحمد العوضى: الرياضة قادرة على منع اتجاه الشباب للمخدرات وما بقتنعش باللجان

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العوضى، خلال لقائه مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس أثناء استضافته على شاشة قناة DMC ببرنامج صاحبة السعادة، أنه دوما ما يسعى خلال حواره مع أي شاب سواء من منطقته أو في خارجها للتركيز على أهمية الرياضة في مواجهة أي انحراف أو أزمة قد تواجه الشاب قائلا ردًّا على سؤالها حول أنه قد يكون قدوة لتغيير تفكير الشباب نحو الأفضل بقوله: "ما بيهمنيش شعر الشاب أو لبسه ولكن بيهمني إنه يكون عنده نظام حياة تكون فيه الرياضة أولوية دايما لأن ده بيغير الشاب للأحسن، وما يقعش في حاجات زي المخدرات أو غيرها من الأمور اللى تأثر بالسلب".

وأضاف العوضى: "مش بقتنع بموضوع إن حد ممكن يسلط عليا حد أو لجان إلكترونية هدفها التقليل من عمل لي، ولكن مقتنع إن فيه ناس بتحبنى وزيها ممكن يكون فيه ناس مش بتحب أو مختلفة معايا، ودورى إنى أحافظ على اللى بيحبونى، وأخلى اللى مش بيحبوني يحترموني على الأقل".

وقال النجم أحمد العوضي، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على DMC، إن هناك كثيرين ربطوا شخصية جابر بالفنان الراحل أحمد زكى، وهذا الأمر أسعدني جدا، أن يتم تشبيهى بالعظيم أحمد زكي، ولكن لعل السبب الشكل والاستايل العام للشخصية، وتيمة الهروب، وأكد أن شخصية الخديوي في مسلسل اللي مالوش كبير هى الأقرب له من حيث طريقة الكلام، أما الكومندا فقريب الشبه من علاقته بوالده مثلما كان الحال مع الشخصية مع والدته التى جسدتها الفنانة سهير المرشدى.

وعن اللزمات في مسلسلاته كشف أحمد العوضي أنه هو من يختارها منذ مسلسل كلبش ومن بعدها الاختيار واللي مالوش كبير وأخيرا ضرب نار.