شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى: الرياضة قادرة على منع اتجاه الشباب للمخدرات وما بقتنعش باللجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد العوضى، خلال لقائه مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس أثناء استضافته على شاشة قناة DMC ببرنامج صاحبة السعادة، أنه دوما ما يسعى خلال حواره مع أي شاب سواء من منطقته أو في خارجها للتركيز على أهمية الرياضة في مواجهة أي انحراف أو أزمة قد تواجه الشاب قائلا ردًّا على سؤالها حول أنه قد يكون قدوة لتغيير تفكير الشباب نحو الأفضل بقوله: "ما بيهمنيش شعر الشاب أو لبسه ولكن بيهمني إنه يكون عنده نظام حياة تكون فيه الرياضة أولوية دايما لأن ده بيغير الشاب للأحسن، وما يقعش في حاجات زي المخدرات أو غيرها من الأمور اللى تأثر بالسلب".
وأضاف العوضى: "مش بقتنع بموضوع إن حد ممكن يسلط عليا حد أو لجان إلكترونية هدفها التقليل من عمل لي، ولكن مقتنع إن فيه ناس بتحبنى وزيها ممكن يكون فيه ناس مش بتحب أو مختلفة معايا، ودورى إنى أحافظ على اللى بيحبونى، وأخلى اللى مش بيحبوني يحترموني على الأقل".
وعن اللزمات في مسلسلاته كشف أحمد العوضي أنه هو من يختارها منذ مسلسل كلبش ومن بعدها الاختيار واللي مالوش كبير وأخيرا ضرب نار.
ويعد آخر أعمال النجم أحمد العوضي خلال الماراثون الرمضاني، مسلسل ضرب نار بطولة كل من: ياسمين عبد العزيز، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، أحمد غزى، آيسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.
تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفان على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تنتهى بالزواج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهما ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز