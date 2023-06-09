شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج السينمائية يفتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة فى دورته الـ34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية عن فتح موقعها الرسمى لدورة 2023، والتى ستنطلق من يوم 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023، ويتم تسجيل الأفلام لمختلف أقسام المهرجان على الموقع الرسمى.

والمسابقات التى سيتم التسجيل فيها هى: المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والقصيرة الأفريقية والعربية، المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة الأفريقية والعربية، المسابقة الرسمية "قرطاج الواعدة" لأفلام مدارس السينما العربية والأفريقية، قسم قرطاج للمحترفين لدعم مشاريع الأفلام فى مرحلة التطوير أو المراحل الأخيرة للإنتاج بمختلف أقسامه "شبكة"، "تكميل"، "نقاشات قرطاج "و "ملتقى المواهب".

وقد تحدّد الموعد النهائى لتسجيل الأفلام فى المسابقة الرسمية بتاريخ 15 أغسطس 2023، أما الموعد النهائي لتسجيل الأفلام بقسم قرطاج الواعدة وبقية الأقسام خارج المسابقة بتاريخ 31 أغسطس 2023.

أيام قرطاج السينمائية مهرجان سينمائي تأسس عام 1966 ببادرة من الطاهر شريعة، وتشرف عليها لجنة يرأسها وزير الثقافة وتتكون من مختصين في القطاع السينمائي، وهو أقدم مهرجان سينمائي في دول الجنوب ولا يزال يعقد دوراته بانتظام، وهي إحدى ثلاث تظاهرات فنية تستكمل بعضها، إذ نجد كذلك أيام قرطاج المسرحية، أيام قرطاج الشعرية وأيام قرطاج الموسيقية. ومنذ سنة 2015 أصبح المهرجان يعقد سنويا حيث انتظمت الدورة من 21 إلى 28 نوفمبر 2015 تحت إدارة إبراهيم لطيف. ويذكر أن درة بوشوشة كانت مديرة الأيام في 2014 وقبلها محمد المديوني، وتولى نجيب عياد إدارة المهرجان لحين وفاته في 2019، ثم جاء المخرج رضا الباهي، ثم الكاتبة والمخرجة سونية شامخي، أما الدورة الـ 34 فقد تم تعيين فريد بوغدير رئيسا شرفيا للدورة، ومحمد دمق منسقا عاما، ولمياء قيقة مديرة فنية ومسئولة عن المسابقات الرسمية، ومحمد شلوف مسئولا عن تظاهرة "مائوية السينما التونسية"، كما تم تعيين إيمان عبدلي كاتبة عامة، وعماد دبور مسؤولا عن العلاقات الخارجية.