شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يغنى أغنية فيلم "شوجر دادى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم هشام عباس أغنية جديدة تحمل نفس اسم فيلم الكوميديا العائلية "شوجر دادى" للنجم هشام عباس، والتى تعد الأغنية الرسمية للفيلم، من كلمات وتلحين وتوزيع محمود عفيفي، مكس وماستر هانى محروس.

الفيلم يعد الفيلم التعاون الثانى بين ليلى علوى وبيومى فؤاد، وحمدى الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل 2021، وحقق نجاحاً فى مصر والعالم العربى، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مى الغيطى، جوهرة، وفرح الزاهد.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.

تدور أحداث فيلم شوجر دادى فى إطار كوميدى حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب، والفيلم من إخراج محمود كريم وتأليف لؤى السيد.