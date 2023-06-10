شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين: ويجز سدد ما عليه من مستحقات للنقابة.. ويوقع على تصريح حفل التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمى لنقابة المهن الموسيقية، أن مغني الراب ويجز سدد مبلغ 215 ألف جنيه قيمة ما عليه من مستحقات لنقابة الموسيقيين مقابل حفلات قدمها، وذلك عن طريق شركته.

وأضاف، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن ويجز سيحضر إلى النقابة قبل الحفل المحدد له 23 يونيو الجاري للتوقيع على الإقرار، وما يترتب عليه من حصوله على تصريح بالغناء.

ويستعد مغني الراب ويجز لإحياء حفل غنائي في شهر يونيو الجاري، بالقاهرة الجديدة، وتحديدًا في 23 يونيو، ونشر ويجز بوستر الحفل عبر حسابه بـ"إنستجرام".

وكان نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، قد أكد فيه أن الانتخابات سوف تقام في موعدها خلال شهر أغسطس المقبل، ولا توجد نية لتأجيلها.