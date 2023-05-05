سوق السيارات يُسجل تراجعاً حاداً في المبيعات

ياسر رشاد - القاهرة - أظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تراجعاً في مبيعات السيارات في السوق المصرية خلال الربع الأول من 2023.

تراجع المبيعات

وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فإن مبيعات السيارات سجلت خلال أول 3 أشهر من العام الجاري 18 ألفًا و85 مركبة، مقابل 70 ألفًا و624 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق.

وبلغ معدل التراجع في مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 74.4% وهو معدل كبير يمثل انهياراً في

حجم المبيعات.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار السيارات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، في ظل استمرار أزمة نقص المعروض.

نيسان تتصدر

بحسب "أميك"، فإن علامة نيسان اليابانية، تصدرت مبيعات سوق السيارات بعدما استحوذت على حصة سوقية 21% مسجلة نحو 3 آلاف و803 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى.