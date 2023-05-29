الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم، الإثنين، مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، فقا لموقع "مصراوي"

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1570 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2019 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2355 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2691 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1948 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع بنحو 1.7 دولار بنسبة 0.09% عن مستواه في نهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.