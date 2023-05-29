شكرا لقرائتكم خبر عن 19.8 % زيادة بقيمة ما تم تنفيذه فى قطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشـرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص عام 2021، من أهم المؤشرات ارتفعت قيمة ما تم تنفيذه من عمليات في قطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص إلى327.1 مليـــار جنــيه عام 2021 مقابل 273.1 مليار جنية عام 2020 بنسبة زيادة 19.8% ويرجع ذلك إلى زيادة الاتجاه نحو تحديـث البنية التحتيـة خاصة في قطاع المرافق والطرق والمباني السكنية.

وبلـغ إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من المبـانــي السكـنية 108.4 مليـار جنيه عــام 2021 مقــابل 74.3 مليار جنيه عام 2020 بنســبة زيادة قدرهــا 45.9٪، وبلـغ إجمالي قيمــــة ما تم تنفيذه من الطرق 23.9 مليار جنيــــه عــام 2021 مقابل 15.7 مليـار جـنيه عـام 2020 بنسـبة زيادة قدرهــا 52.6٪.

وبلـغ إجمالي قيمـة ما تم تنفيذه من أعمال بترولية متنوعة 44.0 مليـــار جنيـه عام 2021 مقابل 43.7 مليـار جنيــه عـام 2020 بنسبة زيادة قدرهـا 0.8٪، وبلغ إجمالي قيمـة الإيرادات الأخرى 8.1 مليـار جنيه عـام 2021 مقابـــل 6.1 مليار جنيه عام 2020 بنسبة زيادة قدرهــا 32.2٪، وبلغ إجمالي قيـمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية 22.6مليـار جـنـيـه عـــــام 2021 مقابل 16.7 مليار جنيه عـام 2020 بنســبة زيادة قدرهـا 35.4٪، وبلغت القيمة المضافة الإجمالية 90.2 مليار جنيه عام 2021 مقابل 89.7 مليار جنيه عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.5%.