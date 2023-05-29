منتصف التعاملات.. هبوط جديد بأسعار الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

هبطت أسعار الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي".

كفي بداية تعاملات اليوم، هبط سعر جرام الذهب 15 جنيها مقارنة بما كانت عليه مساء أمس الأحد، وواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بنفس القيمة، ليصبح إجمالي التراجع في الجرام 30 جنيها حتى الآن.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات.

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1560 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2674 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1945.57 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع بنحو 89 سنتا بنسبة 0.05% عن مستواه في نهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.