الذهب يواصل التراجع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث هبط الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

وهبط جرام الذهب 40 جنيها خلال تعاملات أمس حتى المساء مقارنة بمستواه مساء أمس الأول.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1540 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1980 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2310 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2640 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1936 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع بنحو 6.9 دولار بنسبة 0.36% عن مستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.