سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 3-6-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 3-6-2023، وفقا لماكينات الصراف الآلي والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري ببنك أبو ظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار داخل فروع ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق بنك مصر، عنج 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أظهرت اخر التحديثات وصول سعر الدولار ببنك الشركة المصرفية العربية SAIB، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري على الموقع الإلكتروني ببنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار بفروع أكبر المصارف الخاصة بالسوق البنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشبكة التداولات اللحظية ببنك البركة إلى مستوى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري بفروع بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالموقع الإلكتروني ببنك كريدي أجريكول عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، داخل فروع إيجي بنك.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بفروع بنك الكويت الوطني عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك المصرف المتحد وصول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.